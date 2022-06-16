李克強召開國常會穩經濟：支持民間投資與穩就業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）中國國務院總理李克強15日主持召開國常會，部署支持民間投資和推進一舉多得項目的措施，擴大有效投資帶動消費和就業；確定階段性緩繳中小微企業職工醫保單位繳費，支持紓困和穩就業。

據新華社消息，李克強15日主持召開國務院常務會議，談論穩經濟等措施。

會議指出，要抓住時間窗口，注重區間調控，既果斷加大力度、穩經濟政策應出盡出，又不超發貨幣、不透支未來，著力保市場主體保就業穩物價，穩住宏觀經濟大盤。

會議表示，要擴大有效投資，注重啟動既能補短板調結構、又能帶消費擴就業的一舉多得項目，調動各方積極性。民間投資占全社會投資一半以上，要加大政策支持，用市場辦法、改革舉措激發民間投資活力。並強調以下三點。

一要在「十四五規劃」102項重大工程和國家重點建設領域，選擇一批示範項目吸引民間投資。

二要深化「放管服」改革。將民間投資大項目納入重點項目庫，並加強要素保障。各地要保護民間投資合法權益，嚴格履行政策承諾。支持平台經濟健康發展，支持民間資本發展創業投資。

三要鼓勵金融機構採用續貸等支持民間投資，對符合條件項目提供政府性融資擔保。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

會議表示，地下綜合管廊是城市「裡子」工程，帶動能力強，是一舉多得的代表性項目，要結合老舊管網改造推進建設。科學規劃，健全收費回報機制，吸引社會資本參與。引導金融機構發放長期貸款。

會議指出，要保住1.5億戶市場主體，就能穩住就業、保持中國經濟的韌性。為進一步助企紓困和穩崗，對符合條件的地區，允許中小微企業緩繳3個月的職工醫保單位元繳費，規模約1500億元（約新台幣6600億元）。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110616