大陸教育股新東方在線轉型後出現生機

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（中央社記者張謙香港16日電）在香港上市的中國大陸教育企業新東方在線在低迷約1年後，最近幾天股價暴漲，生機重現，主因是市場對公司轉型為直播帶貨反應正面。

新東方在線是眾多在港上市的大陸教育企業之一，北京方面年前整頓教育事業，以減少家庭財政負擔等，令這些公司哀鴻遍野，公司股價暴跌，其中新東方在線的股價從2年前的港幣35元（約新台幣135元）水平下挫至5元水平。

為了尋找出路，新東方在線稍早時轉型為直播帶貨（網上銷售產品），結果效果良好，刺激股價連升4天，由5元水平飆升至今午的26元水平，股價在短短幾天之內翻了數倍。

今天中午收盤，新東方在線股價報26.35元，急升59.11%。

香港一些股票網站今天轉述大陸工人日報的報導指出，新東方在線轉型後，旗下直播帶貨平台「東方甄選」昨天中午的「抖音」粉絲人數超過640萬人，7日之內漲粉超過500萬人。

報導表示，「東方甄選」之所以如此成功，其中一個原因是負責銷貨的老師主播有文化底蘊，可以中英文銷貨，又會講杜甫的家國情懷，有的主播更用吉他彈唱英文歌。

據報導，新東方在線的主播已成為大陸網上的熱門搜索。

另據報導，11日「東方甄選」直播間觀看人數達到1274.6萬人，商品交易總額為人民幣2100.43萬元，在「抖音」平台帶貨榜排名第6。

除了新東方在線股價受到相關消息提振外，其他在港上市的大陸股這兩天也持續上升，比如中國東方教育今午收盤報4.94元，上升16.78%；中教控股4.94元，上升4.79%。

不過，綜合各方報導，目前只有新東方在線轉型業務，股價的漲幅也因此遠勝同行。（編輯：呂佳蓉）1110616