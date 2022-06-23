陸委會：陸禁農產若無涉政治 應讓農政單位溝通

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（中央社記者沈朋達台北23日電）中國大陸近期以檢疫為由禁止多項台灣農產輸入，陸委會副主委李麗珍今天說，若單純是技術性問題，不具政治考量，應讓兩岸農政單位直接聯繫溝通，解決問題。

李麗珍今天在大陸委員會例行記者會回應相關提問時，作上述表示。

陸方13日以多次在台灣進口的石斑魚驗出禁藥和土黴素為由，暫停輸入台灣石斑魚。李麗珍說，農委會之前根據陸方的說法找到兩家廠商和11家供貨企業，並針對魚體、泥土和池水檢驗，也將結果透過兩岸農產品檢驗檢疫協議平台通報陸方，目前仍等待陸方回應。

過去一年，陸方以檢出病蟲等原因，陸續對台灣的蓮霧、鳳梨等農產品祭出禁令。

李麗珍說，陸方的說法都是涉及檢驗檢疫的技術性問題，若真如此，最好的辦法應由兩邊的農政主管機關直接溝通，才能有效解決問題。

李麗珍說，如果陸方認為「這真的是一個專業技術性問題，沒有任何政治的考量，那就是讓專家們一起來討論，一起來解決問題」，陸委會也會從兩岸層面，給予農委會建議和協助。（編輯：李雅雯）1110623