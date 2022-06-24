香港回歸25週年 葉國謙：習近平線上講話機會高

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（中央社記者張謙香港24日電）中國全國人大港區代表葉國謙今天說，由於港府官員有潛在染疫的風險，目前難以確定7月1日當天，北京領導人會否來港參加回歸慶祝活動，改為網上發表講話的機會很高。

今年「七一」是香港回歸25週年，又是新任行政長官及主要官員宣誓就任之日，外界十分關注中國國家主席習近平會否來港參加相關活動。

5年前，習近平曾來港參加回歸慶祝活動，並為現任行政長官林鄭月娥宣誓就任進行監誓。

葉國謙幾天前曾公開表示，相信「七一」當天，北京領導人將會來港，但官方香港電台報導，他今早在電台節目上改口說，目前難以確定北京領導人會否於「七一」當天來港。

他說，今年是香港回歸25週年，香港「50年不變」過了一半，加上港區國安法的實施和完善選舉制度的落實，北京中央很重視，相信習近平會就此發表重要講話。

但他說，香港特區官員目前有潛在感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的風險，因此，「七一」當天，習近平改為網上發表講話的機會很高。

港府昨晚公布，候任政務司司長陳國基及政制及內地事務局局長曾國衛同時確診，可能無法出席「七一」的宣誓就任儀式。（編輯：周慧盈）1110624