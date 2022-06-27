港媒：習近平擬從深圳赴港 多地加強安檢

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（中央社記者張謙香港27日電）據報導，中國國家主席習近平將從深圳到香港出席回歸25週年大會等活動，中國大陸多地為此加強安保層級，旅客需要接受兩次安檢。

星島日報今天報導，習近平預定6月30日及7月1日訪港，出席慶祝香港回歸25週年大會暨第6屆特別行政區政府就職典禮。

據報導，習近平不會在香港過夜，而是每天往返深圳。

為此，大陸各地前往深圳的高鐵近日突然提升保安層級，其中福建省多地高鐵站昨天宣布，前往深圳的高鐵列車乘客，必須接受二次安檢，並呼籲旅客至少提前40分鐘到站。

報導表示，福建福州火車站昨天通報，6月26日起至7月2日，在福州站、福州南站乘車前往深圳方向的旅客，須接受二次安檢。

所謂二次安檢，即持票進入火車站候車廳前，行李和人員先經過一次固定安檢儀的檢查；再到劃定安檢區域，用不同安檢儀器和人手檢驗。

廈門火車站發布消息表示，6月26日8時至7月2日20時，廈門站、廈門北站將對前往深圳方向的旅客進行「二次安檢」。

此外，貴州、江西等地昨天也有網友表示，搭乘高鐵前往深圳要二次安檢。（編輯：周慧盈）1110627