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北京上海零染疫 COVID-19疫情仍在中國內流動

2022/6/28 11:09
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（中央社台北28日電）中國官方今天通報新增COVID-19本土病例22例（含確診與無症狀感染）。北京與上海昨天零染疫，但COVID-19病毒仍在中國內部流動，新增最多染疫者的安徽，據知患者為外省返鄉人員。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，27日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例16例。當中，本土病例1例，為廣東報告；境外移入則有15例。

當天通報無症狀感染者84例，其中境外移入63例，本土病例21例。單日新增本土無症狀感染者以安徽6例最多，接著是天津4例、遼寧4例、廣東4例、廣西3例。

北京與上海昨天均為零感染，兩城逐步恢復正常生活步調。北京昨天恢復高中、國中、小學返校；上海將於明天開放餐廳內用，重拾人間煙火。廣東昨天新增5例染疫者均為深圳報告的病例，當地疫情反覆無常。

安徽是昨天通報染疫數最多的省份，據知當地發現的病例是為外省返鄉的人員，這代表，COVID-19疫情仍在中國內部流動。當地出現疫情後，已展開流調工作，省會合肥安排在27日至29日展開核酸檢測。

港澳部分，香港昨天增1873例染疫，疫情續升溫。儘管中國國家主席習近平將赴港參加七一活動的說法成主流，但香港官方宣布維持現有防疫措施至7月13日不變。

澳門疫情還在發展當中，截至昨天下午，累計391例染疫。官方表示，單日增近百病例，疫情仍在上升期。澳門的第三輪核酸檢測預計於今天結束，是否會展開第四輪核檢還待評估。

截至27日24時，中國現有確診病例487例（其中重症病例1例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬5581例。尚在醫學觀察的密切接觸者9萬3190人；尚在醫學觀察的無症狀感染者875例（境外移入480例）。

香港特別行政區累計通報確診33萬6942例（出院6萬3734例，死亡9398例），澳門特別行政區172例（出院83例）。（編輯：呂佳蓉/陳沛冰）1110628

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