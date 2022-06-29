閻學通：網路武統聲浪高 不代表台海客觀現狀

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（中央社台北29日電）北京清華大學國關研究院長閻學通今天針對武統問題表示，中國武統「聲音很高」是指網路輿論，但中國政府所有的正式表態看不到這種現象。這種輿論「不代表台海地區的客觀安全環境現狀」。

北京日報app報導，第10屆「世界和平論壇」媒體吹風會暨2022年度「清華會客廳」媒體沙龍今天在北京舉行，兼任「世界和平論壇」秘書長的閻學通在回答媒體提問時，作上述表示。這場論壇將於7月2至4日在北京舉行。

現場有媒體向閻學通提問，在俄烏戰爭後一直有一種輿論「炒作『今日烏克蘭，明日台灣』」，如何看待俄烏戰爭對台海的影響？而現在「武統」（台灣）的聲音越來越高，如何看待台海和平的前景？

根據報導，閻學通回答，「你說的『武統』的聲音很高，是指網上的帖子（貼文）。從中國政府所有的正式表態中，我看不到你說的現象」。

閻學通表示，中國仍然「堅持和平統一政策」，當前「武統」輿論存在於網路上，「不代表台海地區的客觀安全環境現狀」。

他提到，中國國防部長魏鳳和在香格里拉對話上「已經給了一個非常明確的答覆。簡單講是兩點。第一，中國政府對和平統一有最大的耐心。第二，中國絕不允許把台灣從中國分離出去。這一表態證明，中國仍然堅持「和平統一」的政策，沒有宣布把和平統一政策改為武力統一。

閻學通說，魏鳳和當時提到，和平統一是中國人民最大的願望，中國願付出最大的努力。但如果有人膽敢把台灣分裂出去，「我們一定會不惜一戰、不惜代價，任何人都不要低估中國軍隊的決心意志和強大能力」。

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他指出，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪隨後與美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）會晤時，就台灣議題也進行了非常深入的交流，「美國表態非常明確，就是美國不支持台灣獨立。美國承諾對台灣的保護，但不支持台灣獨立」。

閻學通說，把上述這些要點加起來，「我認為網上的這種輿論，不代表台海地區的客觀安全環境現狀」。（編輯：邱國強/陳沛冰）1110629