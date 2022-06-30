監管行動新跡象 BOSS直聘與滿幫恢復新用戶註冊

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（中央社台北30日電）去年受到監管的兩家中國科技公司滿幫集團與BOSS直聘，已恢復新用戶註冊，表示長達一年的網路安全調查已結束。分析指出，這是北京撤回監管行動的新跡象。

29日晚間，BOSS直聘公告，近一年來，公司認真配合國家網路安全審查，嚴肅對待審查中發現的安全問題，進行了全面整改。經報網路安全審查辦公室同意，即日起恢復BOSS直聘的新用戶註冊。

公告稱，後續公司將採取有效措施，切實保障平台設施安全和大數據安全，維護國家安全。

隨後，滿幫集團也發布公告，指出經報網路安全審查辦公室同意，即日起恢復運滿滿、貨車幫的新用戶註冊。後續，公司將採取有效措施，切實保障平台設施安全和大數據安全，維護國家安全。

華爾街日報指出，這兩家科技公司恢復新用戶註冊，是北京方面正在撤回一場損害中國科技行業經濟活動的監管行動的最新跡象。

去年7月5日，中國國家網信辦發布公告指，網路安全審查辦公室按照「網路安全審查辦法」，對運滿滿、貨車幫、BOSS直聘實施網路安全審查。為配合網路安全審查工作，防範風險擴大，審查期間運滿滿、貨車幫、BOSS直聘停止新用戶註冊。

在停止新用戶註冊時間，根據財新網報導，滿幫與BOSS直聘的公司營收均大幅下降。

BOSS直聘的營收，從2021年第二季的年增174%，下降到2022年的44.3%；根據財報數據顯示，滿幫2021年下半年，總營收的年增由第二季的100.9%，放緩至第三、四季的68%左右。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110630