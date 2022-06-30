中國國常會：籌資1.3兆支持重大建設

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（中央社記者吳柏緯上海30日電）中國再斥巨資穩經濟。國常會宣布，將透過發行金融債券等金融工具，籌資人民幣3000億元（約新台幣1.3兆元），支持重大項目建設，擴大投資，並推動「以工代賑」促進就業。

據央視新聞聯播，中國國務院總理李克強29日主持國務院常務會議。會議強調實施穩健的貨幣政策，運用結構性貨幣政策工具，增強金融服務實體經濟能力，為穩住經濟大盤、穩就業、保民生助力。

會議決定，將以政策性、開發性金融工具加大重大項目融資支持。實際舉措則是藉由發行金融債券等金融工具，籌資人民幣3000億元，用於補充重大項目資本金或為專項債項目的資本金搭橋，中央財政將予以適當貼息。

會議指出，「以工代賑」受益面大、帶動效應強，能為群眾特別是農民工、脫貧人口等提供職缺，支持他們勞動增收，進而拉動消費，是穩就業、保民生的重要舉措。

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會議提出推動以工代賑的3項具體措施：一是政府投資重點工程要「能用盡用以工代賑」；二是一批中央預算內投資項目實施以工代賑，勞務報酬占中央資金比例由原規定的15%以上提高到30%以上；三是在專案各環節明訂以工代賑任務要求，督促及時足額發放報酬。

會議同時也針對部分交通建設項目做出指示，加強交通「補短板投資」，今年內會有一批國家高速公路聯通、內河水運航道建設等工程開工。（編輯：楊昇儒）1110630