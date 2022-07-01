氣候與封城影響 廣東與上海5月用電量大幅衰退

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（中央社記者吳柏緯上海1日電）在中國各大城市用電量逐步攀升的時候，用電量第一大省廣東在今年5月卻出現用電量兩位數降幅。分析指出，豪雨造成氣溫降低，以及多地封控影響產業鏈，大量工廠無法開工所致。

於此同時，上海封城2個月，因此經濟活動在4、5月受衝擊明顯。今年前5個月的總用電量呈現負成長。

根據中國「財經」雜誌報導，今年5月，廣東省全社會用電量為646億度，年減15.3%。其中工業用電量391億度，年減9.5%。業內人士分析，降雨量大等天氣異常情形，以及受到多地封控影響供應鏈，導致工廠開工不足，都是用電量下滑的原因。

報導引述中國國家氣候中心發布的全國5月平均氣溫和降雨量距歷史平均水準分佈圖顯示，今年5月，廣東省的平均氣溫普遍低於歷史平均水準，差距在1至4度左右，降雨量則高於歷史平均水準。

天氣涼爽，對於居民影響最大，同時部分工廠用電負荷下降，尖峰時期的負荷也明顯下降。

除了氣候因素外，工廠訂單不足、供應鏈受上海疫情影響，導致工廠無法開工，連帶也使用電量下滑。

報導引述一名廣東電力相關產業人士指出，有些工廠是做零組件並向長三角的客戶供貨，受上海疫情影響，這些工廠收到的訂單下降；一家機械加工企業負責人在報導中表示，今年工廠訂單下滑明顯，最近兩月都是虧損。市場原因和物料缺乏，都導致開工不足。

報導進一步指出，今年前5月，中國有5個省市用電量呈現負成長，分別為上海、廣東、廣西、遼寧和天津。其中上海、廣東是沿海經濟發達省市，上海因疫情管控，經濟活動在4、5月受衝擊比較明顯。

分析認為，到了6月，隨著上海疫情緩解和原物料問題解決，製造與生產活動逐漸活絡，用電量應會逐步回穩。（編輯：曹宇帆）1110701