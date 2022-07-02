安徽疫情持續 蘇浙陸續發現新病例

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（中央社台北2日電）中國官方今天通報，新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）268例（含確診與無症狀感染者），近來疫情持續的安徽省占了其中半數，鄰近的江蘇無錫與浙江杭州也有新增病例。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，1日零時至24時共新增72例確診，其中境外移入34例、本土38例；本土病例分別是安徽省34例、山東省3例、江蘇省1例。

衛健委另通報新增無症狀感染者196例，境外移入51例、本土145例；本土病例分別是安徽省101例、江蘇省29例、遼寧省8例、浙江省3例、山東省2例、廣東與四川省各1例。

截至1日24時，中國大陸累計病亡5226例，累計報告確診22萬5747例。

這波源自於安徽泗縣的疫情目前仍無和緩跡象，雖然當局已下令泗縣封控，所有人員除了核酸檢測不得外出，但當地的新增病例仍比6月30日有增無減，甚至鄰近的江蘇無錫與浙江杭州也通報新增染疫。

據陸媒澎湃新聞，無錫1日通報新增39例，當局下令今起所有客運全線停駛；而無錫疫情恐有外溢跡象，因鹽城1名染疫者曾經往來兩地。

另據界面新聞1日的報導，浙江杭州發現兩個新增病例，兩人都曾經前往「省外中高風險地區」，並且足跡曾涉及超市、水餃與饅頭店等人潮匯聚地點。

港澳部分，香港仍連續第3天新增染疫破2000例，澳門這波累計新增病例已破600例。

香港網路媒體「01」今天報導，1日當地新增染疫2318例，累計6月這波疫情的新增病例3萬3677例，比5月的8489例多了數倍。

「澳門日報」今天報導，澳門6月30日新增染疫66例，累計這波疫情的新增染疫數達638例，衛生局傳染病防控處長梁亦好證實，北京已派人赴澳協助遏止疫情，目前還在分析疫情數據，如何部署抗疫措施還有待評估。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1110702