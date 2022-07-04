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香港主權移交25年 學者：已失去明珠光彩

2022/7/4 12:28
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（中央社記者呂佳蓉台北4日電）今年是香港主權移交25年。學者分析，一國兩制實施25年來已夭折，香港過去曾經璀璨，但現已失去了亞洲明珠的光彩。

中國國家主席習近平在今年七一時赴港，他當時宣稱，一國兩制是「好制度」、香港浴火重生。中華亞太菁英交流協會今天舉行「香港移交25週年觀察」座談會，邀請專家、學者討論香港25年以來的發展與改變。

台灣智庫諮詢委員董立文表示，一般評論指習近平赴港是去收割成果，但他看不出來現今的香港有哪一點值得驕傲，一國兩制在實施25年來已經夭折，香港面臨人口與資金的流失，打擊國際金融中心的地位。

董立文也稱，政治方面也令人絕望，去年的立法會選舉被稱為「清一色」，香港人已沒有公平自由的選舉。從政治、經濟與社會來看，香港主權移交25年後，已失去亞洲明珠的光彩，變成一個「內地城市」之一而已。

他說，很難想像為甚麼習近平要這麼做，且習近平訪港安排千奇百怪，包含選擇不在香港過夜等等，顯示習近平對香港特區政府與警察的不信任，與對香港人的害怕。

台灣制憲基金會副執行長宋承恩則提及，昨天傳出作家倪匡過世的消息，網路上有很多懷舊以往的文章。倪匡標誌著香港大才子的年代，1980年代、1990年代的香港在創新與流行文化相當蓬勃。他反問，「這些現在到哪裡去了？」

宋承恩說，香港過去曾經那麼璀璨，是中國自己毀壞、殺雞取卵。習近平赴港的場子全都是中國式的，拿著紅旗的人也是安排好的演員，自由精神、打破禁忌的傳統已不再，個人表達蕩然無存。

淡江大學中國大陸研究所助理教授蕭督圜指出，港區國安法改變了香港社會，預估未來23條立法後，會有更多與中國大陸接軌的法律條文會出現，這將影響香港人對法治的理解。此外，他也預估北京會持續在香港推進全民監控。（編輯：唐佩君）1110704

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