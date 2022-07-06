傳美推動艾司摩爾對中禁售 北京：技術恐怖主義

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（中央社記者沈朋達台北6日電）美媒報導，美國推動荷蘭晶片生產設備商艾司摩爾禁止對中國出售關鍵設備。中國外交部發言人趙立堅今天批評美國是典型的「技術恐怖主義」，並指將使各國加快實現科技自主。

澎湃新聞報導，趙立堅今天在中國外交部例行記者會中回答相關問題時，做上述表示。

他說，這是美國濫用國家力量，倚仗技術霸權搞「脅迫外交」的又一例證，也是典型的「技術恐怖主義」。

趙立堅說，美國在全球化背景下，一再將科技、經貿問題政治化、工具化和意識形態化。對別國搞「技術封鎖」、「技術脫鉤」，只會讓其他國家更警醒，「在技術上一味依靠美國行不同」。

他說，這將促使各國快速實現科技自主自立自強，企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路。

趙立堅說，希望「有關方面」秉持客觀、公正立場，從自身長遠利益和公平公正市場原則出發，獨立自主作決定。

綜合外媒報導，美國正遊說荷蘭政府禁止艾司摩爾（ASML）向中國出售一些較舊的DUV（深紫外光）曝光微影系統給中國。DUV雖不如EUV（極紫外光）先進，但仍是製造汽車、手機、電腦甚至機器人晶片時常用的設備。

報導說，荷蘭尚未同意美國的提議，擔心會影響到中荷貿易關係。艾司摩爾之前已因未能取得荷蘭政府的出口許可，無法對中國銷售最先進的EUV曝光機，影響中國晶片業在先進製程上的攻關進度。

報導表示，若上述新的禁令出現，可能衝擊中國的晶片廠中芯國際和華虹半導體。

報導也引述消息指，美國官員亦向日方施壓，要求艾司摩爾的競爭廠商尼康（Nikon）也不能向中國提供同樣的技術。（編輯：邱國強）1110706