澳門疫情升溫超市現搶購潮 當局籲勿囤積

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（中央社台北7日電）澳門本波疫情持續擴大，迄今累計逾千例，持續進行全民檢測，媒體報導超市爆發搶購潮，市民爭相購買糧食，澳門當局呼籲居民理性購物，切勿囤積。

澳門6日新增146例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，至今累計1087例，當天起至今日下午6時展開第五輪全民核酸檢測。

「星島日報」今天報導，澳門超市爆發搶購潮，市民爭相購買糧食，澳門經濟及科技發展局與消費者委員會表示，目前糧油副食、消毒用品等民生物資庫存充足，供應及價格穩定，呼籲居民理性購物切勿囤積。

以米為例，截至7月初庫存量約為129萬公斤，食油庫存約69萬公升，速食麵逾200萬個，均相當於澳門約一個月的消耗量，油氣、消毒用品、罐頭食品及其他生活百貨用品的存量亦保持充足及供應穩定及順暢。

報導指出，目前各區超市人流及購物秩序大致正常，貨品供應充裕，超市也已加快補貨及從速將貨品上架。

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經科局及消委會強調，各項防疫措施不會影響民生物資供應，並呼籲市民，因應防疫，如發現有超市人流過多，可選擇於其他時間錯峰購物或到其他店鋪選購，以免人群聚集增加病毒傳播的風險。

另據「澳門日報」6日報導，近期澳門部份超市人手不足，原因包括自疫情爆發後廣東珠海與澳門通關緊縮，不少員工留在珠海。另外，近日澳門疫情升溫，紅碼、黃碼區不斷增加，部份在澳員工因受管控而未能上班。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110707