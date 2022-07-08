中美參謀首長通話 北京要求停止美台軍事勾連

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（中央社記者沈朋達台北8日電）美軍陸軍上將、參謀首長聯席會議主席密利與中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成7日視訊通話。中方表示，李作成要求停止美台軍事勾連，強調中國軍隊堅決捍衛國家主權和領土完整。

中國國防部透過微信公眾號「國防部發布」表示，李作成在與密利（Mark Milly）的視訊對話中表示，中國國家主席習近平強調中美在「新時期」應相互尊重、和平共處、合作共贏；美國總統拜登（Joe Biden）也多次做出「四不一無意」的表態。

他說，只要堅持兩國元首的戰略引領和落實共識，中美可以共同發展、相互成就。

李作成說，中美兩軍在目前形勢下，要秉持相互尊重、客觀理性態度，進一步加強對話、管控風險、推進合作，而非蓄意製造對抗、挑起事端、相互排斥。

他強調，中國在事關國家核心利益的問題上，沒有任何妥協退讓餘地，若有人肆意挑釁，必然遭中國人民反制回擊。

李作成說，中國要求美國恪守「一中原則」和美中三公報規定，「停止開歷史倒車，停止美台軍事勾連」，避免衝擊兩國關係和台海穩定。「中國軍隊將堅決捍衛國家主權和領土完整」。

北京一向反對美國對台軍售。中國外交部6月發表4萬字長文「美國對華認知中的謬誤和事實真相」中，批評美國的台灣關係法和6項保證，違背美中三公報的承諾；又指美國迄今對台軍售總額超過700億美元（約新台幣2兆元），美國領導人2021年來更3次表態，台海若生戰事，美國將協防台灣。

中國國防部通稿又說，雙方同意保持兩軍關係穩定發展、避免引發衝突對抗符合共同利益，可就此保持溝通。會談也就海空軍事安全、烏克蘭危機交換意見。

路透社則引述密利的發言人說，雙方討論了負責任處理彼此競爭，保持開放溝通管道的必要性。（編輯：陳沛冰）1110708