綠指自貼親共標籤 藍：推民間交流降台海衝突風險

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（中央社記者溫貴香、劉冠廷台北8日電）國民黨將參加第14屆海峽論壇。民進黨今天表示，中共機艦擾台及統戰滲透，是改變台海現狀、破壞兩岸關係元凶，國民黨不抗議，還要跟中共站在一起，黨主席朱立倫「親美愛台」言猶在耳，現在卻自己貼上「親共」標籤。

國民黨文傳會副主委林家興回應表示，在民進黨執政下，對中國大陸的貿易依賴度不降反升，當台灣農漁產品或台商、台生在對岸需要援助，民進黨政府卻束手無策、無法維護台灣人民在對岸的權益，國民黨則秉持黨綱、黨章的規範，捍衛中華民國與民主自由的同時，與對岸做有原則的溝通，推動民間往來交流以降低台海衝突風險，才是維護台灣安全與台灣人民權益最好的方式。

海峽論壇7月中旬將在廈門舉辦，針對國民黨將參加，前總統馬英九與前國民黨副主席郝龍斌聲稱「海峽論壇」是兩岸很好的溝通管道。民進黨發言人謝子涵上午發布新聞稿表示，中共當局不斷藉由相關活動統戰分化台灣社會，只為了滿足其「一個中國」的政治目的。

她表示，陸委會先前也有提醒，「海峽論壇」為中共大型對台統戰平台。民進黨呼籲，國民黨及特定政治人物，應該與台灣人民站在一起，而不是一味附和中共論調，隨之起舞。

謝子涵強調，隨著中國提出「一國兩制台灣方案」與「解決台灣問題總體方略」，不僅在外交與軍事上變本加厲的對台施壓，破壞台海現狀，造成兩岸情勢緊張，也持續透過統戰滲透來侵蝕台灣主權地位，並傷害台灣的民主自由。國民黨要參加這次「海峽論壇」，應該要向中共當局抗議，要求對岸立即停止對台文攻武嚇的作為。

謝子涵表示，正常的兩岸交流不需要卑躬屈膝，更不涉任何政治前提，國民黨卻要以沒有共識的「九二共識」作為兩岸協商的共同政治基礎，不僅陷台灣主權於不義，更突顯出國民黨從未真心替台灣人民謀取利益。

面對民進黨的說法，林家興指出，當年總統蔡英文身為陸委會主委時，也曾表述對於九二共識的「一中各表」，不解為何如今卻與對岸立場唱和，要以中共提出的立場來詮釋九二共識。建議民進黨身為執政黨要負責任地回到「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」來妥善處理兩岸關係，不要無力與對岸溝通談判、進一步催化緊張情勢，卻又只會貼真正努力付出維護台灣權益者政治標籤，如此作為完全無助於台海和平穩定。

林家興強調，相較於民進黨的閉關自守、無力與對岸溝通來解決問題，國民黨會堅定捍衛中華民國及民主自由價值，以親美愛台、國防保台、和平護台的路線，扮演連結各方、穩定台海區域和平的中道力量。（編輯：林興盟）1110708