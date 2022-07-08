香港官員強調精準防疫 最小代價達到最大效果

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（中央社記者張謙香港8日電）香港醫務衛生局局長盧盧寵茂今天強調，香港在預防COVID-19疫情上需要採取更精準方法，以最小代價達到最大效果，提高核酸檢測是重要手段，而短期內無可能免檢疫通關。

剛上任的盧寵茂下午舉行記者會，介紹香港疫情及政府最新防疫政策。

他說，現時本港疫情嚴重，對於港府在這種情況下仍然暫緩對外來航班採取「熔斷機制」，他說，從1月到6月底，港府已有100次叫停航班，但涉及的外來確診者只有534人。

他說，過去一段時間，乘飛機入境的確診者平均只占總確診者的10%，最近更下降至5%，所占比例不高。

他表示，這些數字顯示，政府實施的「熔斷機制」對大多數入境者帶來更大影響。時值暑假，將有大批留學生回港，政府有必要取消「熔斷機制」，以便海外學子回港。

盧寵茂說，在外防病毒輸入上，更好的做法的提高核酸檢測，因此政府暫緩實施「熔斷機制」後，要求入境者增加核酸檢測次數，更快及更精準地找到確診者，在防疫上更有效。

他強調，在防疫上，政府需要隔離的是感染者，而不是大批沒有感染病毒的市民；政府的防疫措施是要以最小代價達到最大效果，但強調政府從不考慮「躺平」。

被問到通關時間表，盧寵茂表示，完全免檢疫通關短時間內是完全無可能。

盧寵茂並表示，在防疫上的所謂「動態清零」，不是「絕對清零」，而是以減少確診數字為方向，不致於危害市民生命健康及醫療系統；「絕對清零」是把有所生活和經濟靜止下來，這是做不到的。

另外，衛生官員公布，香港今天新增2945例確診，其中2748例為本地感染。另外，新增3名確診者死亡。

所謂「熔斷機制」，是當某航班抵港後，機上有一定比例的乘客確診，相關航線會被叫停。（編輯：陳沛冰）1110708