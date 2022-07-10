共機飛越海峽中線 學者：對特定事件反應非常態

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（中央社台北10日電）中國軍機8日飛越台灣海峽北部水域中線，學者分析中國解放軍開始利用跨過中線作為對台灣或美國傳遞警告的手法，但這是對特定事情的一種反應，飛越中線不會是常態。

路透社7月8日報導，美國共和黨參議院全國委員會主席和參議院軍事委員會委員的資深共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）當天訪台時，數架中國軍機「直接飛越」台海中線，然後在空中「盤旋」進行戰術操練，台灣戰機緊急升空攔截。

報導指知情的台灣消息人士指出，中國軍機鮮少越過作為兩岸非正式緩衝的台灣海峽中線，尤其是從台灣西北方越線。

美國之音9日報導，台灣國立中山大學兼任助理教授林穎佑受訪時表示，這幾年可以看到，中國人民解放軍開始利用跨過中線作為對台灣或美國傳遞警告的手法。

林穎佑指出，中共軍機在台灣西南空域幾乎是每天都有這樣的飛行，可是是選擇在特別的狀況下才會進行飛越中線。

他認為，中國會持續在西南空域進行飛行，可是它會把飛越中線作為對特定事情的一種反應。所以它不會把飛越中線列為常態。

另一位台灣軍事評論員亓樂義則對美國之音表示，海峽中線維持了相當長的時間，對於中國來說，它並不承認這條線。但它長久以來沒有越界，這是因為中共的能力不夠。近年類似的越界事件時有發生，與解放軍空軍的戰機和裝備今非昔比有關。

亓樂義表示，對中國大陸而言，台灣西部部署了密集防空火力，解放軍軍機若進入領空相當危險。北京最主要的目的是向台灣釋出政治訊號。只要是美台關係升級，對方就有動作，他認為解放軍戰機越過台海中線會變成常態。

台灣國防部指出，共機刻意踰越海峽中線之挑釁行為，已嚴重破壞區域和平與穩定，對此表達嚴正譴責。

中國國防部新聞發言人吳謙8日則譴責史考特訪台嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重破壞中美兩國兩軍關係，加劇台海地區局勢緊張升級。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110710