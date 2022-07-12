中國染疫康復者求職受歧視 農民工成群流浪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）康復者求職屢受歧視，導致沒錢沒勢、去城裡求職且確診過的農民工到處流浪，已成寄居在火車站或生活在暗處的特殊群體。

中國網路近期流傳一篇「我躲在上海虹橋的衛生間，不知道去哪」文章，引起許多迴響。文章披露，有越來越多農民工寄居在虹橋火車站周邊，火車站的廁所成為他們的住家。

綜合陸媒報導，這種現象是因為現今上海勞動市場拒絕曾經感染COVID-19的康復者，染疫過的農民工花光積蓄後，被迫在城市輾轉流浪，火車站有許多公共設施，成為他們下榻之地。

文章提到了名叫阿芬的康復求職者。阿芬住在火車站內廁所的一間小隔間，其中裝滿了她的行李。

阿芬3月前往上海，不料當地接連封城，6月解封後，她的積蓄早已花光，又碰上招聘歧視，只能流浪在虹橋火車站周邊。

文章描述，阿芬跟她的農民工朋友若要洗澡，需用盆子接廁所裡的水，由於水流受限，需一直把手放在感應處讓水流出；洗完頭沒有吹風機，就把頭放在烘乾機下烘乾。

衣服洗完，就曬在自己的行李箱上，或是搭在火車站圍欄，環境十分刻苦。阿芬還指著火車站的通道說，這裡能睡的地方她都睡過。

在虹橋火車站的日子，2斤麵包共人民幣6塊多，阿芬能吃上3天；生理期用品需計算著用；她還知道哪裡可以蹭到免費WIFI。

阿芬說，她一直在等待，希望有一天「陽性康復和正常人一樣」，在求職時不會受到歧視。

文章說，6月下旬開始，如阿芬一樣的農民工，因虹橋火車站考慮到商務區和火車站的交通，開始清退「閒雜人員」。

文章的作者說，她曾在晚上12點在虹橋火車站的長通道坐著或躺下，約莫半小時就會有人員「請你離開」；周邊的購物區到了12點也會因「疫情管控需要清場」等原因叫你走。

這群底層農民工只好退到電梯口或是火車站周邊，躲到城市裡越來越見不到光的地方。

針對「陽過」者求職遭受到歧視，上海政府發言人尹欣昨天在疫情記者會表示，上海市各部門、各單位都應該按照法律法規相關要求，一視同仁對待康復者。

尹欣稱，社會各界應該給這批人更多的關心關愛，不能給他們貼標籤，不在他們的工作生活中設檻，不能讓他們生活在不該有的陰影下。

澎湃新聞今天報導，阿芬在多方的幫忙下終於找到了工作，將到順豐快遞任職，她正前往去醫院做體檢的路上。

但與她有相同坎坷遭遇的農民工依舊前途未卜。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110712