海巡06列編福建引擔憂 國台辦再聲稱無海峽中線

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（中央社記者張淑伶北京13日電）中國大陸海巡船「海巡06」11日正式列編，成為台海首艘大型巡航救助船。國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，「海巡06」主要是維護福建沿海通航秩序等任務，並稱「不存在海峽中線」。

陸媒報導，排水量達6600噸的大型海事巡航救助船「海巡06」輪11日正式列編福建，部署在平潭島，日後將常態性航行台灣海峽水域執行公務。

對此，大陸委員會表示，台海是維繫兩岸及區域和平的海峽，海峽中線更是雙方「互不侵犯、互不越界」的具體實踐。中共當局切勿藉口執行公務違法擴張權利，破壞台海現狀、挑戰國際秩序，升高區域緊張態勢。

朱鳳蓮今天以「答記者問」名義發表書面回應聲稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，「不存在所謂的海峽中線」。

她說，「海巡06」輪作為一艘大型綜合一體化執法船艇，主要用於海上巡航救助、海上交通事故調查處理和船舶汙染監測，對於維護福建沿海海域船舶通航秩序，保障水上交通安全具有重要意義。

朱鳳蓮並宣稱，「台灣當局應停止借題發揮、政治操弄、混淆視聽」。

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綜合新華社及中新社報導，「海巡06」輪全長128.6公尺，寬16公尺，深7.9公尺，滿載排水量6600噸，最大動力1萬3920千瓦，最高航速23節，續航力1萬海里，號稱能到達全球除南北極以外的所有海域，且是目前台灣海峽「體量最大、性能最優的公務船艇」。

官員表示，「海巡06」是構建中國「陸海空天一體化」綜合監管和快速反應系統的重要組成部分。福建海事局副局長兼發言人王華明說，「海巡06」輪列編後，將在「促進兩岸海事交流、深化海上應急處置合作」等方面發揮重要作用。（編輯：邱國強）1110713