中國消費者抵制外企 國家機器背後操控使力

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（中央社台北15日電）瑞典國立中國中心（Swedish National China Centre）11日發表調查報告，中國近年民族主義高漲，自2016年以來，至少78家外企遭抵制，比之前8年多逾6倍，並說這是國家機器在背後操控所致。

據自由亞洲電台（RFA）報導，超過80%的企業因行動或廣告被認為侵犯中國領土完整，比如涉及台灣、西藏地位或與香港親民主抗爭，而遭到強烈抵制並會很快道歉。

相較之下，只有約1/4的公司因反對採購新疆產品或涉及侵犯人權的議題致歉，甚至近一半被鎖定的企業，承受爭議而並未公開道歉。

不同的道歉率，可能出自於歐洲和北美不滿新疆強迫勞動的嚴格堅持，畢竟連議員都無畏中國制裁，例如英國議員史密斯（Andrew Smith）去年3月表示，替維族發聲而遭制裁，跟維吾爾人遭遇相比，是個榮譽勳章。

報告共同作者帕魯普（Hillevi Parup）表示，在將近1/3的抵制中發現中國國家支持的證據，但這個數字可能低估國家介入的真相。

他說，中國本土替代產品的出現以及網路民族主義的興起，對全球品牌造成許多壓力；在中國，消費者抵制方興未艾，這股趨勢短期內不會消失。

研究另發現，雨果博斯（Hugo Boss）和Burberry集團都因與新疆有關的言論遭遇中國消費者的憤怒，雨果博斯選擇道歉，Burberry拒絕置評，但兩品牌的銷售額都沒有大幅下降。

帕魯普表示，道歉並非安全牌，最好的方式或許是完全避開公眾的視線。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110715