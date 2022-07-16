北市府：雙城論壇19日舉辦 採視訊方式

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（中央社記者劉建邦、葉臻台北16日電）台北市政府今天表示，為持續推展市政交流經驗，經與上海市多次溝通後，決定在19日舉辦「2022台北上海城市論壇」，並以視訊方式在兩地會場舉辦。

兼任台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲上午陪民眾黨桃園市長參選人賴香伶，在桃園火車站與地方互動時，接受媒體聯訪表示，兩岸經貿密切，關係卻很差，不只政府，人民也互相討厭，還有共機擾台，「遲早會出事」，還是要建立溝通；據他所知，現在兩邊都已讀不回。

他說，俄烏戰爭沒人知道會打這麼久，「有些事不能發生，一發生很麻煩」，為避免出現最不利局面，他還是主張要溝通。

北市府發布新聞資料指出，今年雙城論壇以韌性、永續、人文為主題，並規劃兩市副市長就節能減碳、淨零排放議題發表主題演講，相互分享兩市面對氣候變遷挑戰的因應政策及具體作為。

北市府表示，今年雙城論壇規劃在循環經濟、智慧交通及圍棋運動等領域，由雙方業務主管局處簽署合作備忘錄，考量兩市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響仍在，雙方決定今年不舉辦分論壇。

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北市府指出，市長柯文哲對兩岸城市交流，始終秉持面對問題、解決問題的務實態度與促進交流、增加善意的基本原則，藉由論壇平台增加相互對話及交流機會，並期盼一年一度雙城論壇，持續穩健務實交流，累積更多善意和互信，共創進步雙贏。

依北市府提供資料，「2022台北上海城市論壇」議程從19日上午10時30分至11時30分，考量現階段兩市人員往來因COVID-19疫情而仍有限制下，今年論壇比照前2年採取線上線下整合型態，以視訊在兩地會場舉辦，由兩市市長率相關局處主管及人員出席論壇。（編輯：方沛清）1110716