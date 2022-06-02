議員問辦雙城論壇緣由 柯文哲：交流才有轉圜機會

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北2日電）北市議員徐巧芯質詢北市府過去願意辦雙城論壇緣由，市長柯文哲今天說，兩岸關係緊張不是不辦理由，是因此理由才需要辦，「因彼此不友善，有交流才有轉圜機會」。

台北市議會下午召開市政總質詢，柯文哲率台北市政府局處首長列席、備詢。國民黨籍北市議員徐巧芯質詢，柯文哲初期擔任市長時雖是墨綠，但執政期間未用意識形態看待市政議題，如北市府近年都有舉辦雙城論壇原因為何？

柯文哲答詢，其實兩岸關係緊張這不是不辦的理由，「有時候是倒過來，反而因為這個理由才辦」，大陸不友善他也知道，但他認為應該要倒過來，就是因雙方關係緊張，彼此不友善才會需要辦。

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柯文哲說，「辦了，講一講，有交流及轉圜機會，若雙方完全不來往，每天飛機飛來飛去，總有一天會按下去」，雖然雙方關係很緊張及互相仇視，反而需要交流，否則遲早會出事。

此外，國民黨北市議員鍾小平質詢提到藍白要團結，問及民眾黨是否會推人選參加今年底新北市長選舉。柯文哲答詢，他認為應該沒有人敢跟新北市長侯友宜競爭，且「要選也要找得到人選」。（編輯：李亨山）1110602