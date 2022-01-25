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北市議會決議 共機若續擾台就凍雙城論壇預算

2022/1/25 09:18（1/25 09:39 更新）
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台北市議會24日達成決議，若中共軍機軍艦持續擾台，將不得動支雙城論壇預算。圖為去年雙城論壇透過視訊簽署備忘錄。（中央社檔案照片）
台北市議會24日達成決議，若中共軍機軍艦持續擾台，將不得動支雙城論壇預算。圖為去年雙城論壇透過視訊簽署備忘錄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃麗芸台北25日電）台北市議會審議台北市政府今年度總預算案，歷經6天政黨協商於昨天落幕，針對舉辦雙城論壇預算案，民進黨提但書指若共機、共艦持續擾台則不得動支預算，獲藍營同意達決議。

台北市議會審議北市府今年度總預算案，資料顯示，北市府編列歲出為新台幣1745.32億元、歲入1719.97億元。許多議員認為北市局處編列相關預算，卻未清楚說明，總預算案從17日起至昨天進入政黨協商會議。

針對舉辦雙城論壇的130餘萬元預算案，民進黨團及社民黨議員苗博雅均主張全刪，國民黨、新黨則傾向保留。

歷經6天政黨協商，民進黨認為因近來中共軍機、軍艦頻繁擾台，提出但書要求，若雙城論壇舉辦前，共機、共艦仍持續擾台則不得動支預算，並獲國民黨、新黨黨團同意，昨天達成決議。

市議會民進黨團總召梁文傑也在臉書發文說，最有爭議的雙城論壇預算，已爭取到國民黨和新黨同意附帶但書。

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國民黨團書記長王欣儀也說，黨團支持保留雙城論壇預算，但民進黨提出近期共機擾台破壞兩岸氛圍，確實讓台灣民眾觀感不佳，所以同意此但書以為表態，但仍支持舉辦以維持兩岸城市交流，但舉辦對象和時機應由北市府決斷。

另，新黨黨團召集人潘懷宗認為，若屆時兩岸氛圍佳就舉辦、反則取消。（編輯：張芷瑄）1110125

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