柯文哲為敬老金爭議公開道歉 北市議會通過總預算案

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北26日電）台北市議會昨天不滿台北市政府發文請行政院函告北市敬老金條例無效而杯葛總預算。對此，台北市長柯文哲今天公開致歉並稱是誤會，議會隨後依程序宣讀通過總預算案。

「台北市重陽節禮金致送自治條例」去年底經市議會三讀通過，但多名台北市議員昨天才驚知，北市府在未告知議會情況下，竟於24日突襲發文請行政院函告敬老金條例無效，認為此舉是藐視、挑釁議會，昨天杯葛總預算案審議，要求北市府解釋清楚再審。

台北市副市長黃珊珊繼昨天下午先行赴議會溝通，表示公文是照流程跑，並非故意設計、搞突襲。

議會原定今天下午2時繼續開會審議總預算案。但因敬老金案爭議，黃珊珊和北市府秘書長陳志銘在開議前20分鐘左右到議會拜訪議長陳錦祥和數名市議員，府會協商歷時約1小時，大會開會時程也因此延宕。

議事廳多名藍綠議員們現場苦等1小時，新黨議員潘懷宗首先發難，指責議事組竟讓大家呆坐，未告協商狀況和後續議事流程要如何進行；其他議員們聞言也紛紛跟進砲轟。

陳錦祥隨後於下午3時現身，除向現場議員道歉外，也說明柯文哲已允諾將在下午的防疫記者會公開向議會道歉。

柯文哲隨後在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上表示，「我們關於造成誤會的部分表示抱歉」，但疫情期間很迫切需要災準金、二備金，希望能盡快通過。

議會大會隨後於下午4時復會，但國民黨團書記長王欣儀首先發言指出，針對北市府突襲發函一事，柯文哲說是誤會且致歉，雖尊重行使行政權函文，但站在議會的角度看，對柯所稱議會通過敬老金案共識是違法、違憲，認為議會應表達態度和函文中央表達立場，讓各界清楚了解，而非僅憑柯文哲的片面之詞而已。

潘懷宗和無黨籍市議員陳建銘也都表示，府會協商未事先周知所有議員，也無意見溝通，協商完就要議會配合通過總預算案，是當議會為北市府的小弟嗎？譴責北市府的不尊重態度。

隨後，法規室主任現場宣讀議會發函行政院所提主張內容，包括敬老金案為法律案、非預算案，並未侵害北市府行政權；且此自治條例依程序通過是送行政院「備查」而非核定；敬老金致送也是交北市府視財政狀況決定發放金額。

陳錦祥和在場各黨派議員考量疫情期間防疫需求甚鉅，隨後依程序開會審議、宣讀政黨協商案，最後順利通過今年度總預算案。

根據台北市主計處統計，111年度總預算案歲出原列新台幣1745.82億元，審議結果計列1715.84億元，刪減29.98億元；歲入原列1719.97億元，審議結果計列1708.79億元，淨減11.18億元，相抵計差短7.05億元，連同債務還本75.13億元，合共尚須融資調度82.18億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。

主計處說明，歲出主要刪減項目包含衛生局辦理COVID-19疫苗及相關防治用品等經費，原列28億元，最後准列2000元，另文化局及圖書館辦理音樂與圖書中心工程原列0.54億元，最後准列0.01億元，而秘書處辦理台北市政府市政八週年紀念特輯規畫0.04億元，則遭全數刪除。（編輯：吳協昌）1110126