北市敬老金案政院回函未牴觸法規 議會要求編預算

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「台北市重陽節禮金致送自治條例」去年底經台北市議會三讀通過，但北市府在未告知議會情況下，於1月24日突襲發文請行政院函告無效，進而杯葛總預算案審議。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）台北市政府1月發文請行政院函告北市敬老金條例無效。台北市議員王欣儀今天指出，行政院已回函稱難認定牴觸憲法、地方制度法和財政紀律法規定，要求北市府應執行編列預算。

「台北市重陽節禮金致送自治條例」去年底經台北市議會三讀通過，但多名台北市議員1月25日才驚知，北市府在未告知議會情況下，竟於1月24日突襲發文請行政院函告無效，進而杯葛總預算案審議，經台北市長柯文哲公開致歉稱誤會，才讓總預算案通過。

事隔近5個月，國民黨市議員王欣儀下午在議會大會中表示，此案有非常重大的進展，因行政院今天已正式回函北市府，並提供議會副本，內容提到敬老金條例的議決案難認定有牴觸憲法、地方制度法及財政紀律法規定。

王欣儀要求，據此，北市府應依自治條例相關規定，於下個會期將重陽敬老金預算進行編列。

議長陳錦祥當場允諾，會要求北市府編列。（編輯：李亨山）1110622