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北市敬老金2/11

北市敬老金案府會協商 議長：柯文哲將道歉

2022/1/26 16:11（1/26 17:26 更新）
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台北市政府發文請行政院函告北市敬老金條例無效，引發議會不滿並杯葛總預算。經過26日府會協商後，議長陳錦祥說市長柯文哲稍晚將公開致歉。（中央社檔案照片）
台北市政府發文請行政院函告北市敬老金條例無效，引發議會不滿並杯葛總預算。經過26日府會協商後，議長陳錦祥說市長柯文哲稍晚將公開致歉。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃麗芸台北26日電）台北市政府發文請行政院函告北市敬老金條例無效，議會昨不滿杯葛總預算。台北市副市長黃珊珊今天為此到議會溝通，議長陳錦祥說，台北市長柯文哲允諾稍晚記者會將公開致歉。

市議會今天下午原定審議今年度總預算案二讀和三讀程序。但因敬老金案爭議，黃珊珊在會前特地拜訪陳錦祥和數名議員，府會雙方溝通協商約1小時。

由於多名市議員都準時於下午2時出席，但一路苦等1個小時左右仍未獲議會說明，現場砲聲隆隆。

新黨議員潘懷宗首先發難說，昨天接到議會簡訊通知開會時間為今天下午2時，但自己在現場坐了1個小時，都不知道現在到底要幹嘛，直批議事組毫無作為將大家晾在現場，這是合理狀況嗎？並認為若府會要溝通協商，也應及早通知所有議員，否則很多人搞不清楚狀況都已陸續離席。

無黨籍市議員陳建銘也呼應說，應該等府會時間喬好再通知大家才對；國民黨市議員汪志冰則直呼，現場議員根本是呆坐1小時。議事組隨即回覆，已請陳錦祥到場開會，他稍後現身也立即向在場議員道歉。

經議事組清點現場出席議員人數共31人達標，隨即進行開會議程。

但國民黨議員王浩不滿，提議散會；民進黨市議員洪健益也提權宜程序，認為府會針對函文行政院敬老金一事協商，卻未告知結果，質問北市府態度為何，議會被打臉又要如何處理。

陳錦祥表示，議會已發文給行院院告知，北市敬老金條例是經議會三讀通過，北市府必須要尊重議會，另柯文哲也親自允諾將在稍晚記者會中公開向議會道歉。

現場多名議員聞言，立即表示要等柯文哲公開道歉後，再進行議會大會。

陳錦祥現場宣布先行休息，稍晚再復會討論。

北市府昨天發文請行政院函告敬老金條例無效，但多名議員不滿未被告知，當場杯葛總預算案和散會。（編輯：張銘坤）1110126

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