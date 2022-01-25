敬老金案北市請政院函告無效 黃珊珊：絕非突襲

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）台北市議會原定今天要審北市府總預算，但多名議員不滿市府昨天發文請行政院把敬老金條例函告無效，認為被突襲而杯葛。副市長黃珊珊表示絕無此意，會再與議會溝通。

台北市議會昨天結束為期6天的政黨協商，原定今天審台北市政府總預算案，但多名議員發現北市府昨天發文給中央，請求把敬老金自治條例宣告無效，認為北市府挑在政黨協商剛落幕的時間點搞小動作，是對議會的挑釁。

議長陳錦祥表示散會，要求市府解釋清楚再繼續審，今天總預算案未過。

台北市副市長黃珊珊下午赴議會溝通，接受媒體聯訪時表示，市府對敬老金議題的立場與後續作為一直都很清楚，公文是照流程跑，可以理解議員在這個時間點看到會不高興，但沒有故意設計、搞突襲，市府會好好說明清楚，盼不要影響市政運作。

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黃珊珊指出，剛剛與各黨團溝通過，議會明天會再開大會聽聽各黨團意見，市府很抱歉造成困擾；而初步調查，是法務局原負責發公文的科長升職，發公文的時間點沒有好好交接給新任科長、也未跟府會報告，但一切就是按程序來。

北市議會去年11月10日通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」，要北市府應視財源狀況發放敬老禮金，北市府反對並提覆議，最後議會投票決定維持原決議，北市府昨天依照地方制度法43條向行政院申請，將敬老金條例函告無效。（編輯：張銘坤）1110125