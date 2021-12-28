敬老金爭議 宋楚瑜：北市府恐釀台灣民主危機

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（中央社記者王承中台北28日電）針對台北市政府與市議會間的重陽敬老金案，親民黨主席宋楚瑜今天表示，當有人走完民主的遊戲規則後，如台北市政府還硬要照自己的性子走，這才是台灣民主可能會死的重大危機。

宋楚瑜今天在臉書粉絲團以「台灣的民主如何不死？」為題發文表示，最近台灣政治圈很流行的一句話，就叫做「台灣民主已死」。最近民進黨在立法院將111年度中央政府總預算案逕付二讀，在野黨大肆批判，民進黨同意復議，總預算回復到委員會審查，總算對台灣民主不想死做了努力。

宋楚瑜指出，對於敬老金排不排富的問題，台北市議會與市府鬧的很僵，議會先表決發放不排富的敬老金，隨即市府提出覆議，議會又再度用多數票否決覆議案，結果市府卻表示，將轉送行政院把敬老金條例函告無效，發不發敬老金還不一定。

宋楚瑜表示，覆議被否決，當前世界民主慣例處理的方式是接受或辭職，如果民主遊戲規則大家都遵守著走，台灣民主自然不死，但當有人走完民主的遊戲規則後，如台北市政府還硬要照自己的性子走，這才是台灣民主可能會死的重大危機。

宋楚瑜指出，台南市議會通過一項臨時提案，建請中央改國號，將中華民國改為「台灣共和國」，更令人瞠目的是，這個提案還是國民黨議員所提出來，並在民進黨議員不反對下通過，國民黨中央卻說「理解議員用意」。

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宋楚瑜表示，面對如此大是大非之事，明知處理兩岸問題已經十分複雜，最怕擦槍走火，自詡為最大在野黨，卻放任政黨議員輕率提案，置之不管，也不採取補救措施撤回提案，如何讓同黨同志齊心協力，取得人民的信任。

宋楚瑜指出，若每個政黨對於從政同志都是這樣的態度，如何建立責任政治，民主豈能不崩潰，台灣的民主能長命百歲嗎？如何保護台灣民主不死，所有政治工作者恐怕都得對自身的行為省思再三。（編輯：蘇龍麒）1101228