北市議會否決敬老金覆議案 藍綠：市府缺乏共識

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（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市議會今天採不記名表決封殺台北市政府針對發放重陽敬老金覆議案，藍、綠黨團都表示，表決前北市府與議員溝通卻沒有共識，無法得到多數議員的認同支持。

台北市議會下午召開大會，針對北市府提重陽敬老金覆議案進行不記名表決，出席議員61人，贊成維持原決議案有 48票、反對7票、棄權5票，北市府提覆議案未過關。

台北市長柯文哲日前指出，投票表決前會向議會說明溝通、爭取議員支持。國民黨書記長王欣儀今天指出，柯文哲在敬老金自治條例通過後，有跟她當面溝通，但說明不足，且國民黨立場很清楚，因敬老金自治條例是由國民黨提案，當然須捍衛到底。

王欣儀表示，國民黨就是支持恢復發放重陽敬老金，理解市府在投票表決會對外提到會跟議會說明立場，但其實一開始雙方立場很明顯，就算溝通也是行禮如儀。

她說，至於北市府提覆議案，從表決結果來看，這是多數議員共同想法。

民進黨總召梁文傑表示，覆議案投票前，有跟柯文哲當面溝通，但就是各自陳述，沒有達成共識。

梁文傑說，不管是反對北市府覆議案或通過重陽敬老金自治條例，皆為議會多數議員共同想法，民進黨立場是因公投案期間，柯文哲都在打擊民進黨，不可能支持柯文哲提案。

北市議會11月10日通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」，要北市府應視財源狀況，發放敬老禮金；北市府回應，自治條例違反財政紀律，不符合社會福利，有違法違憲疑慮，反對普發重陽禮金，30天內提覆議。

議會12月15日召開政黨協商決定今天針對北市府提敬老金覆議案，採不記名投票表決。（編輯：李亨山）1101222