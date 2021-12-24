就任7週年被問2024規劃 柯文哲：認真工作就好

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（中央社記者陳怡璇台北24日電）台北市長柯文哲今天就任屆滿7週年，被問到2024年規劃時僅表示「認真工作就好」，8年任期結束一定有成績可以說服民眾。

台北市長柯文哲今天就任屆滿7週年，由於任期只剩1年，外界關注他卸任後的動向及是否參戰2024總統大選等。

柯文哲今天出席就任7週年記者會並接受聯訪，他說「認真工作就好」，對於跟國民黨合作等「藍白合」傳聞，柯文哲回應「什麼藍白合，議會覆議（敬老金條例）也沒有藍白合，現在是藍綠合」。

媒體提問，若柯文哲真想進軍2024，該如何提升民調。柯文哲表示不擔心，8年任期結束後一定有成績可以說服民眾，「因為我們做太多了」。

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柯文哲並批評執政黨蠻橫，例如財政劃分法或國土計劃法要優先做，但「這些都不動，然後突然多一個第7都在幹什麼？」現在台灣很需要一個強而有力的在野黨，不然國民黨丟水球、丟豬內臟也不是抗爭的方法，這樣下去對台灣不是好事。

對於自己籌組的民眾黨，柯文哲表示「其實我們還是太小了」，而跟民進黨關係生變，柯文哲說，中央的命令他還是配合，但不對的依然要講，例如基隆輕軌與疫苗政策，「但你不能說只要講你不對的，就全部打成中共同路人」。（編輯：李錫璋）1101224