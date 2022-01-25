敬老金案攻防 北市議會也將發函行政院

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對於台北市政府發文請行政院函告敬老金條例無效，多名台北市議員不滿未被告知，25日杯葛總預算案和散會。國民黨籍台北市議員王浩怒批市長柯文哲（圖）不服從民主機制，議會自民國57年改制以來，從未遇過這種北市府。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）台北市政府昨天發文請行政院函告敬老金條例無效，多名台北市議員不滿未被告知，今天杯葛總預算案和散會。

台北市議會今天下午進行臨時大會，要進行今年度總預算案二讀程序。但多名議員不滿北市府昨天突襲發函行政院函告敬老金案，當場杯葛總預算案和散會。

國民黨籍台北市議員王浩會中首先提出權宜問題，認為經過漫長6天政黨協商終獲總預算案共識，但今早卻突然接獲行政院友人致電告知「你們都做白工了（敬老金案）」，因為市長柯文哲昨天以北市府的名義發函給行政院，要求行政院以上級主管機關身分，不予核准議會先前表決通過不允許柯文哲覆議。

他認為，柯文哲不服從民主機制，還越過議會發文給行政院要求不核備，議會自民國57年改制以來，從未遇過這種北市府，當場提議「散會，且所有預算完全不要給他通過」。

新黨籍市議員潘懷宗隨後也說，依照地方制度法規定，自治條例或法規經地方立法機關議決後就要函送地方行政機關，後者收文後除法律另有規定或提覆議，並經報請上級政府函告無效或申請司法院解釋外，否則應於30天內公布。

潘懷宗指出，若以去年12月22日覆議案未過起算，依地方制度法規定應於9天前公布，如今早已逾期多日，地方行政機關若未依規定期限發布或公布時，則自治法規屆滿日起算第3日應由地方立法機關代為發布，建議議會應代為發布地方法規，認為依法應予以生效。

議長陳錦祥最後裁決表示，近日各黨團都忙於幫北市府協商總預算案，但北市府竟趁機隨便發個文給行政院「打我們的臉」，當場宣布散會，待北市府解釋清楚後再開。

國民黨團書記長王欣儀會後接受中央社記者訪問時表示，針對北市府昨天突襲發文給行政院一事，議會和各黨議員們都毫無知悉，認為議會並未訂定重陽敬老金案的金額，北市府可視情況發放，並無違法、違憲問題，直批北市府根本視議會於無物且作法挑釁、過河拆橋。

王欣儀說，針對此案後續，議會將針對相關法規內容進行討論，並視北市府有無善意回意。

她後來也透過新聞稿指出，北市府所提覆議案已於去年12月22日遭否決（文到日期為12月29日），在行政院尚未函告之前，北市府依法就必須要公告施行，否則議會可代為公告。

此外，市議會也將發函行政院提出相關主張，包括北市重陽敬老金案為法律案、非預算案，所以並無侵害北市府行政權；其次，此自治條例未涉罰則，依法不用送行政院核定，依程序通過交北市府依程序公告後再送行政院「備查」；最後，市議會是將重陽敬老金致送方式予以法制化，並未明訂發放金額，且將決定權交北市府，可視財政狀況酌予發放，完全給足彈性行政裁量空間。

北市府發言人陳智菡表示，北市府原本就決定函報該法案抵觸地方制度法、財政紀律法、財政收支劃分法之效力，市長柯文哲在覆議案表決當天即已召開記者會向大眾說明，也向議會表示立場。

陳智菡說，經歷6天的政黨協商，感謝議會辛苦維護市民權益，市府也會依照議會決議執行總預算，為免影響市政運作，市府會再努力向議會說明溝通。

市議會去年11月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」，要北市府應視財源狀況發放敬老禮金；北市府去年12月提出覆議案仍未過。（編輯：張銘坤）1110125