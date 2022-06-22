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北市議會要求編敬老金預算 柯文哲坦言財政困難

2022/6/22 19:43（6/22 19:59 更新）
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台北市長柯文哲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇台北22日電）北市議會要求北市府須編重陽敬老金預算，台北市長柯文哲晚間表示「要找錢」，並坦言因通貨膨脹、預算很難編，市府財政相當困難，明天開會討論。

台北市重陽節禮金致送自治條例，北市府1月發文請行政院函告無效，行政院已回函北市府，內容提到敬老金條例的議決案難認定有牴觸憲法、地方制度法及財政紀律法規定，北市議會因此要求北市府於下個會期將重陽敬老金預算進行編列。

柯文哲晚間出席台北表演藝術中心開幕「士林藝饗券」新聞發佈會，會後接受媒體聯訪，他表示「要找錢啊」，並表示明年預算相當難編，因為通貨膨脹等因素，工程款最少都要增加20%，市府財政相當困難。

柯文哲表示，既然行政院這樣回文，市府明天早上開會討論。

副市長黃珊珊則表示，現在在編概算，還需要預估市府的歲出與歲入，不是現在就可以明確說明，到時候要訂發放級距，不管誰當市長都要依法處理。

社會局表示，對行政院的回函，社會局深表遺憾，將依據函文內容的「零基預算」及「財政收支平衡」的精神，按照施政優先順序分配資源，就預算配置做整體性考量。（編輯：李亨山）1110622

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