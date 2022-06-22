黃珊珊兩度缺席議會報告 不分黨派議員齊砲轟

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）北市副市長黃珊珊昨天未列席議會「台北市政府違反行政中立」專案報告，今天又未到大會備詢，遭多名不分黨派議員齊聲砲轟藐視議會，議長陳錦祥裁示黃珊珊28日到議會大會報告。

有意參選台北市長的黃珊珊近來勤跑市場，卻帶著民眾黨參選人「學姐」黃瀞瑩、陳思宇及北市府官員陪同，遭議員質疑是「母雞帶小雞」，將選務寄生北市府，引發行政不中立爭議。

對此，議會財政建設委員會昨天請黃珊珊列席「台北市政府違反行政中立」專案報告，但她發文拒絕列席，也未指派代理人出席說明，使得相關爭議難以釐清；委員會裁示，黃珊珊逃避議會監督意圖明顯，要求她和秘書處23日須到大會說明並重送書面報告。

由於黃珊珊今天仍未現身議會大會說明，引發多名不分黨派的議員們砲聲隆隆，批評她藐視議會。

無黨籍市議員、財建委員會第一召集人林亮君指出，黃珊珊昨天以各種法規為由不來備詢，也未指派代理人到場說明，結果今天也沒來大會，詢問黃珊珊是否有向議會說明原因，否則就是藐視議會。

財建委員會二召、無黨籍市議員黃郁芬批評說，昨天專案報告有開等於沒開，且北市府三番兩次行政不中立，根本是將公務員當工具人。

國民黨市議員王欣儀指出，上週大會提出權宜問題，要求北市府應提出調查說明報告，結果今天所送為專案報告、補充說明且為產發局代決，而非府級調查，完全藐視議長裁示和議會，請北市府重新調查報告送議會。

同黨籍市議員汪志冰甚至現場手撕專案報告書表達不滿，她說，專案報告稱黃珊珊是在市場「偶遇」民眾黨參選人，字裡行間即可感受「藐視」態度，且黃珊珊類似行為早已層出不窮，希望她趕緊請辭副市長，用公平競爭方式參選市長，否則類似爭議是為難北市府局處首長、陷人於不義，府會爭端也不會停止。

社民黨市議員苗博雅直指，北市府從網軍疑雲到行政不中立等專案報告，完全無新意和新事證，根本是「數饅頭」心態，且黃珊珊也徹底不理議會，不但發公文拒絕出席也未指派代表，換位置換腦袋，將事務官推出來當人肉盾牌，予以嚴厲譴責。

新黨市議員侯漢廷批評，黃珊珊說是公開行程卻未通知任何在地議員，「到底是公開給誰看」，根本是藐視議會和議員，且「偶遇」說法顯然不將議會監督和民眾質疑放在眼裡。

秦慧珠則要求，北市府藐視議長裁決和議會且報告內容文不對題，未真正針對行程疑義答覆，要求大會決議將報告退回重寫。

民進黨籍許淑華也附和退回兩份報告，認為不希望北市公務員被抹黑，但老鼠屎還是要抓出來，否則就是剝奪議會的監督權，且行政中立問題還涉及民政系統，許多地方行程都有某些參選人知悉，直指北市府似乎丟失行政中立價值、崩盤。

無黨籍市議員林穎孟則指出，專案報告無法說明清楚疑惑，若北市府於限定期間仍不寫清楚，針對是誰洩露行程，應送政風處調查。

國民黨市議員王鴻薇認為，黃珊珊以副市長非部門主管而拒絕列席委員會備詢，但2018年時任副市長的陳景峻就曾列席財建委員會報告，為何兩者標準不一，不應幫黃珊珊背書。

台北市政府秘書長陳志銘答詢表示，並沒有看到今天的開會通知單，自己今天是以機關首長身分列席大會，同時不會知道黃珊珊今天有何公務行程，也坦承無法代為回答黃珊珊的日常行程安排工作疑義。

另，台北市產發局長林崇傑說，昨天委員會已說明清楚，市場考察為公務行程，自己的個人行程也有公開，但公務行程是否公開則由每個（首長）辦公室處理，重申此活動訊息並無通知任何政黨。

陳錦祥表示，今天大會議程或法案並未安排黃珊珊列席，隨後裁決說明，針對黃珊珊未列席委員會專案報告問題，委員會雖可邀請列席，但若副市長未兼任何局處或北市府投資事業董事長、總經理業務，依地方自治法規定可不來，「真的我也沒辦法」。

對黃珊珊涉違反行政中立問題，陳錦祥表示，決定28日邀她到議會大會報告，且必須重寫報告於27日送議會，期間還數度強調自己是為議會尊嚴而在，不可能幫黃珊珊背書。

陳錦祥提到，北市府以前若有公共行程活動資訊，都會通知各選區議員，但現在都沒有，要求北市府相關單位需注意辦理。（編輯：李亨山）1110622