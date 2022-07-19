習近平邀歐洲領導人11月北京見？中方：假消息

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（中央社記者張淑伶北京19日電）港媒南華早報今天報導，中國邀請德、法、義、西等歐洲國家領袖11月到北京會見中國國家主席習近平，中國外交部發言人趙立堅今天稱此為「假消息」。

北京日報app報導，趙立堅今天在外交部例行記者會上，被問到能否證實已經發送邀請函給德、法等歐洲國家領導人以及他們的回應時說，「我不知道他們這是從哪兒來的消息。我可以告訴你，這是一個假消息」。

南華早報今天在報導中引述消息透露，獲中方邀請的歐洲領導人有德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）及西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）。

據報導，中方建議的會晤時間應在中共20大（第20次全國代表大會）之後，20大預定於10月舉行。

報導說，巴黎正熱烈討論如何應對中方的邀請，但歐洲主要國家領導人傾向與中國就各種問題展開對話，例如烏克蘭、食物安全及經貿關係等。一名外交官還說，歐洲領導人很難向中國、尤其是習近平「說不」。（編輯：邱國強）1110719