港媒：檢查點移除 新疆自駕遊再次火爆

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（中央社台北20日電）港媒報導，暑假以來，新疆旅遊火爆，有「中國最美公路」之稱的獨庫公路罕見大堵車，許多地區的警務站和檢查點已經移除，公路暢通無阻，自駕遊再次火爆。

香港星島日報今天報導，新疆自治區政府發言人徐貴相昨天接受查詢時證實，「隨著暴恐活動態勢得到有效遏制，國內外遊客紛至沓來，一些地方的警務站或檢查點作出適當的調整和優化」。

2009年新疆發生「七五事件」後，官方在當地採取系列反恐措施，包括設置大量警務站及檢查點。森嚴的保安、緊張的氣氛影響旅客赴疆意願。不過隨着近年暴恐事件「清零」，這些窒礙新疆社會經濟發展的措施正逐步撤銷。

報導引述專門介紹新疆自駕遊的微博大V「越野車師」說，「進庫車市區檢查站全部取消，安檢也沒有了」。今年以來，新疆旅遊真的改變很大，餐廳生意火爆，街道車來車往，燈火輝煌。

另一名網紅上載自駕影片說，上月喀什地區疏附縣的檢查站已經撤銷，以往檢查要耽誤20分鐘左右，「連（汽車）機艙蓋都要打開（檢查）。」

長居青島的港人楊先生上月曾赴新疆哈密旅遊，他說，當地市面氣氛平和，機場未見荷槍實彈的軍警，但對於香港等境外人員，檢查還是較為嚴格，他們在新疆自駕遊，一路都還算順暢。

據報導，暑假以來，新疆熱門旅遊景區近期幾乎場場爆滿，日均接待量突破11萬人次，比6月增近兩倍。有「中國最美公路」之稱、貫穿天山的獨庫公路近日罕見大堵車，100公里路程走了8個小時，變成了「堵哭公路」。

不少網友近日分享遊疆照片說，「草原上人終於比羊多了！」原本一望無際的大草原擠滿了人。旅遊網站數據顯示，本月以來，新疆伊犁、阿勒泰兩地的酒店住房率達到9成以上。

中國國家主席習近平日前視察新疆，強調民族團結、文化認同和經濟建設，推進絲綢之路經濟帶核心區建設，未著墨「反恐」，但提及「推動維穩工作法治化常態化」。

長期關注新疆問題的北京時事評論員蔣兆勇告訴星島日日報，這意味新疆大規模反恐措施告一段落，重心轉向經濟、民生發展。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110720