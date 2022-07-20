澳洲智庫：北京對新疆大外宣 中東非洲最買單

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（中央社台北20日電）澳洲戰略政策研究所今天發布的研究表示，北京正利用科技、社群媒體和假訊息來宣傳有利於其新疆政策的消息，試圖藉此影響各國政府與國際公眾對新疆情勢的認知，最受影響的是中東與非洲。

德國之聲中文網引用澳洲戰略政策研究所（ASPI）的 研究作了上述報導。報告作者張羽楊（Albert Zhang）與Tilla Hoja搜集了各種語言的資料，包含1萬3301個臉書貼文、678萬多條推特和轉發，以及49萬4710篇媒體文章，並對中國政府的文件與發言以及中國在聯合國人權理事會發布的聲明等進行分析。

報告指出，中共的大外宣行動成功地讓各國政府、國際企業和民間社會組織對新疆議題大致保持沉默，並阻止了對於中共在人權紀錄和相關行動的批評。

報告寫道，「最值得注意的是，對新疆議題保持沈默的主要是穆斯林占多數的國家和非西方國家。在伊斯蘭合作組織的57個成員國中，只有阿爾巴尼亞和土耳其譴責了中共在新疆的政策」。

此外，報告說，中國政府運用假訊息和脅迫性的公共外交說服或脅迫一些受眾公開支持他們的新疆政策。在聯合國人權理事會上支持中國政策的國家大多在非洲或中東地區，而譴責的大多是西方國家或民主國家。

張羽楊接受德國之聲訪問時表示，他們發現中國政府針對不同國家和地區採用了不同的策略和敘述方式。

他說，「針對在擬定對中東國家與非洲國家的論述時，試圖利用這些國家人民的反種族主義和反殖民主義情緒來否認關於新疆人權侵犯的說法。北京把記者、學者或維權人士揭露中國在新疆侵犯人權的事實，解釋為西方國家嘗試以右翼或白人至上主義來抹黑中國，以及西方國家嘗試干預中國國內的安全問題」。

除了上述原因，張羽楊說，中國與這些國家現存的政治和經濟關係，是說服中東和非洲政府官員的關鍵。

另一方面，西方社交媒體公司採取了不同方法來減輕北京透過其平台進行大外宣的能力，導致中國以新疆為主軸的外宣行動在臉書上比在其他平台上的成效更好。

張羽楊指出，中國的訊息操作在臉書上比較成功，可能是因為臉書上反駁中國新疆論述的聲音較少，「推特是記者、維權人士和學者們分享新疆事實的首選平台。與推特相比，臉書上有更多來自中東或非洲的用戶，這也讓中國政府在臉書的行動更為成功」。

此外，不同語言的媒體報導新疆議題時的語氣也有很大差異，報告作者認為這反映了全球公眾對中共新疆政策的不同看法。

作者分析超過65種語言的49萬4710篇文章結果顯示，中文文章更有可能對中國的國家政策和對其在新疆實施的行動作出正面評價。此外，作者對烏爾都語（Urdu）、日語、泰語和土耳其語文章所進行的分析，也得出類似結果。

張羽楊說，由於多數關於中國在新疆侵害人權的報導以英文為主，而亞洲國家的受眾不一定會接觸到英文報導，因此中國可在亞洲國家的訊息環境中，放入對其新疆政策的正面描述。

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ASPI的報告評估，隨著美國社群媒體平台刪除越來越多與中國有關聯的假帳戶，北京將透過進一步接觸海外華人社區團體來加強其對外宣傳，影響海外高級政治領導人對新疆的看法。

報導說，ASPI過去幾年發布了多份與北京在新疆人權迫害相關的報告，而中國外交部也多次公開批評該組織為「熱衷於炮製和炒作各種反華議題，意識形態色彩非常濃厚，實際上是反華勢力的『急先鋒』，學術信譽受到嚴重質疑」。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110720