中國穩經濟加強基建投資 項目擴及智慧城市

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（中央社記者吳柏緯上海22日電）受疫情與國際情勢影響，中國經濟成長速度趨緩，多項經濟數據不如預期。為達穩增長目標，官方目光再次投向了「投資基建」。投入破兆資金支持重大建設、投資智慧城市等新基建。

在接連內外因素夾擊之下，中國今年上半年的經濟發展情形明顯受到衝擊，為了「穩增長」並盡力達成今年初訂下的各項經濟數據目標，加大基建投資成了重要手段。從國常會、發改委到地方政府，加速推動重大建設，吸引社會資本投資，藉此增加就業、促消費、穩經濟。

據中國經濟週刊報導，今年上半年中國多項經濟據雖然都不如預期，然而「基建投資」則達到了外界的預期，明顯成長。上半年，基礎設施建設投資累計年增9.3%。單看6月，基建投資年增12%，較5月的7.9%提升4.1個百分點，成長速度大幅提升。

報導提及，目前中國穩經濟成長的政策思路明確，即「擴大有效投資」。6月2日，國務院常務會議宣布協調金融機構提供政策性信貸額度人民幣8000億元（約新台幣3.55兆元），用以支持基建投資項目；同月29日，國常會再次宣布將藉由發行金融債券籌資3000億元，藉此帶動投資，預計吸引來自民間約1.5兆元投資。

報導分析認為，要確保實現今年5.5%左右的經濟成長目標，基建投資的成長速度需要達到經濟成長速度水準的兩倍。

與此同時，基建投資的項目也從傳統水利、環境、公共設施，逐漸轉向至與智慧城市、數位化領域的「新基建」。報導提到，儘管從投資額看來，新基建與傳統基建仍有一定程度差異，然而新基建是這一輪基建投資值得關注的領域。

報導引述中國人工智慧巨頭商湯科技副總裁張果琲指出，近幾年中國的智慧城市專案越來越多，剛開始時集中於沿海或經濟相對發達地區，但目前「一網統管」、「一網通辦」等智慧城市解決方案已經在許多城市推行。

新基建已經漸漸被接受，然而，目前的問題是如何具體投資所需項目、如何與城市基礎設施建設結合，以及這些投資項目如何有效收益。「智慧城市項目可能讓居民生活更加便利，但還有一些項目是服務於決策管理，居民可能無法立刻直觀感受到。」

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雖然基建投資可以直接解決當前面臨的經濟問題，然而新與舊、理想與現實的拉扯也是選擇投資項目時的兩難。

報導引述中央財經大學公共財政與政策研究院院長喬寶雲分析，理想的基建投資是符合高品質發展目標與實現產業轉型升級的，然而當下基建必須優先考慮帶動就業的能力。「如果某個基建項目屬於理想投資，但短期內難以創造更多就業與收入，可能對於穩經濟作用有限。」（編輯：周慧盈）1110722