中國未來10年迎最大退休潮 每年2000萬人退休

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（中央社台北22日電）中國官媒新華社旗下期刊半月談日前發文指出，現在開始至未來10年間，中國將迎來史上最大退休潮，平均每年以2000萬人的速度退休。

據表示，1960年代出生的人口將邁入退休生活，養老金壓力也會增大，勞動人口也會大幅下降，如何應對成為近期熱門話題。

陸媒每日經濟新聞指出，退休潮影響的首先是勞動年齡人口持續大幅下降。

復旦大學老齡研究院院長彭希哲指出，退休潮中，每年都會有超過2000萬人退休，但每年新增的潛在勞動力供給僅有1700萬到1800萬，每年都會減少300萬到500萬的勞動年齡人口，例如北京、江西等地今年將減少300萬到500萬勞動年齡人口。

此外，各地退休人口屢創新高，廣東逾700萬人，浙江更高達915萬人。

彭希哲還指出，退休人數增加，領取養老金的人數增多，但退休人數比新增就業人數多，繳納養老金的人數會持續下降。

中國大陸目前的養老保險依靠三大支柱。第一支柱是基本養老保險，包括城鎮職工和城鄉居民養老保險；第二支柱是企業年金、職業年金；第三支柱是個人養老金。第一支柱占比最大，第三支柱剛開始實施。

中國人民銀行金融研究所前所長姚余棟認為，要緩解第一支柱養老金壓力，第三支柱替代率至少應達10%。

91科技集團董事長、北京市人大代表許澤瑋分析，隨著退休潮來臨，社會也將發生很大變化。未來幾年，公務員招考人數和規模可能大爆發，這為有志報考公職的年輕人提供更多機會。

他表示，隨著退休人員集中產生，各類養老需求也將呈爆發態勢，未來養老服務產業將產生更多創業和就業機會。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1110722