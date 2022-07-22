賴清德指善意被忽略 國台辦：破壞共同政治基礎

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（中央社記者吳柏緯上海22日電）副總統賴清德指過去6年台灣善意不斷被中國忽略，蔡總統兩度遞出橄欖枝卻未獲回應。國台辦今天回稱，「民進黨當局」圖謀改變兩岸同屬一中的事實，單方面破壞兩岸共同政治基礎。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日以書面回應稱，「民進黨當局」遞出的不是希望兩岸關係和平發展的「橄欖枝」，而是導致兩岸關係緊張動盪的「毒荊棘」。

她說，「民進黨當局」上台6年來，為一黨之私大搞政治操弄，極力勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁，製造兩岸對立、對抗，把台灣推向危險的深淵。歪曲抹黑、拒不承認「一個中國」原則和「九二共識」，圖謀改變兩岸同屬一中的事實，單方面破壞兩岸共同政治基礎。

朱鳳蓮稱，「他們」無視台灣民眾要求改善經濟民生、分享兩岸關係和平發展紅利的願望，想方設法限制阻撓兩岸民間交流合作。「把這些倒行逆施叫作善意，完全是自欺欺人。」

賴清德21日出席公開活動時表示，總統蔡英文在2016年總統就職典禮中提出，會根據中華民國憲法和兩岸人民關係條例等法律和對岸交流，無非是一方面想保全台灣主權，另一方面也對中國遞出橄欖枝；但中方卻稱這是未完成的答卷。

他說，蔡總統沒有放棄，第一任期內又提出，善意不變，承諾不變，不會在壓力下屈服，也不會走回對抗的老路上；中方卻賞給台灣港澳模式的「一國兩制」。

賴清德說，蔡總統第二任之初又提和平、對等、民主及對話4個原則，再度遞出橄欖枝；得到的卻是共機不斷飛進台灣防空識別區西南角，以及在國際社會更嚴厲地打壓台灣。

他表示，若中國可以理解台灣政府和人民的善意並妥善回應，兩岸關係不至於那麼差，中國國家主席習近平的挑戰也不至於那麼巨大。（編輯：楊昇儒）1110722