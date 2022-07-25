日防衛白皮書關切台灣 國台辦：嚴重錯誤訊號

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（中央社記者張淑伶北京25日電）日本政府22日發布2022年版防衛白皮書，關切台灣局勢與中國威脅。繼中國外交部指稱「干涉內政」後，中國大陸國台辦今天也聲稱，日本這是在「向台獨勢力發出嚴重錯誤信號」。

日本今年的防衛白皮書，有關台灣局勢的記載頁數比去年版倍增。其中指出，台灣局勢的穩定對日本的安全保障而言、對國際社會而言是很重要的，日本有必要保持更密切關注。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮今天以「答記者問」的書面形式回應，宣稱日方「渲染所謂大陸對台軍事威脅」，無視「台灣是中國一部分」、無視「台灣問題是中國內政的實質」，是嚴重違反國際關係基本準則和中日四個政治文件精神，嚴重違背「一個中國」原則，向「台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號」。

她聲稱，日本作為「在台灣問題上負有歷史帳的國家」，應該做的是汲取歷史教訓，更加慎重妥善處理涉台問題，「而不是顛倒黑白，更不是別有用心地打『台灣牌』，企圖『以台制華』」。

已故前日相安倍晉三2021年12月發表視訊演講時說：「台灣有事等同日本有事，也等同日美同盟有事」，也曾引發中國外交部和國台辦強烈批評。（編輯：邱國強）1110725