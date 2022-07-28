落選20大代表 中共證實工信部長肖亞慶被查

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（中央社記者沈朋達台北28日電）中共中紀委今天宣布，中國工業及信息化部部長肖亞慶涉嫌違紀違法被審查調查。中共昨天公布第20屆全國代表大會名單，肖亞慶落選引起關注，如今證實他已被調查。

中國中央紀委國家監委28日傍晚，發布了身兼工信部黨委書記的肖亞慶被調查的消息。

中共20大預計今年秋天舉行，當局27日公布了中央和國家機關選出的293名代表名單，幾乎中央部委的「一把手」都名列其中，但肖亞慶卻意外落選。

此外，港媒星島日報指出，官媒央視播映中國國家主席習近平27日在省部級主要領導幹部專題研討班上講話的畫面中，也未見肖亞慶，更加深外借揣測。

肖亞慶上一次公開現身是在7月6日出席金磚國家通信部長會議。

現年63歲的肖亞慶，畢業於中南礦冶學院，曾任西南鋁業首任董事長，2004年出任中國鋁業公司總經理、黨組書記，任內使得中國鋁業不斷地發展壯大，後來擔任國務院副秘書長。

2016年他出任國務院國有資產監督管理委員會主任，晉升為正部級，3年後改任國家市場監督管理總局局長，2020年再調任工信部部長。（編輯：呂佳蓉）1110728