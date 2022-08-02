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央視：習近平日前講話 指堅決維護台海和平穩定

2022/8/2 20:57
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（中央社台北2日電）時值美中台敏感時刻，今晚央視新聞聯播在播出中共總書記習近平日前在「省部級主要領導幹部專題研討班」的講話時，曾提到「要堅決維護台海和平穩定」的說法。

這則長達約5分鐘的報導被列為今晚新聞聯播的頭條，並指習近平的講話「在解放軍和武警部隊中引起強烈反響」。報導中並穿插對共軍官兵的訪談，同時提到習近平有關「要堅決維護台海和平穩定」的說法。

報導指出，習近平在這一研討班的講話中，提出了堅決維護國家安全，保持社會大局穩定，大力度推進國防和軍隊現代化建設，「堅決維護台海和平穩定」的要求，進一步「凝聚了軍心、指明了方向」。

報導還引述了新疆、廣西等地軍官的講話。其中，中共海軍廣西艦艦長許策在訪問中附和習近平的說法，表態要大力推進國防和軍隊現代化建設，「堅決維護台海和平穩定」，並「堅決維護國家統一和海洋權益，做到召之即來、來之能戰、戰之必勝」。

7月26至27日，中共在北京舉辦省部級主要領導幹部「學習習近平總書記重要講話精神，迎接黨的二十大」專題研討班。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110802

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