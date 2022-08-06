英專家曝中國攻台2劇本 海上封鎖或兩棲強攻

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（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國軍事專家今天分析指出，中國未來若要武力犯台，可能會以海上封鎖令台灣斷糧，或是發動史上最暴力血腥的兩棲突擊，迫使台灣屈服。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前歷史性訪問台灣後，台灣與中國近日緊張關係加劇。

在緊張情勢升高之際，倫敦皇家聯合軍事研究所（RUSI）研究分析家克蘭尼-伊凡斯（Samuel Cranny-Evans）撰文，詳述中國可能以何種方式迫使台灣屈服於中國。

國防分析家在思考中國對台灣的軍事選項時，傾向認為會出現下列兩種情境。

第一種情境是海上封鎖。根據2018年數據，由於台灣僅35%糧食是國內生產，其餘全靠進口，因此海上封鎖對於仰賴港口的台灣來說會是巨大挑戰。

一般認為，中國人民解放軍海軍及中國海上民兵執行的海上封鎖，對美國海軍來說會構成重大挑戰。中國戰艦裝配大量反艦巡弋飛彈，對美國和台灣的海上軍力會構成威脅。

總而言之，海上封鎖會讓中國阻止台灣取得賴以為生的糧食和礦產，同時為美國、台灣，和任何試圖突破封鎖的盟友帶來防禦惡夢，目的就是要迫使台灣接受中國的意願。

第二種情境則是類似第二次世界大戰諾曼第登陸，解放軍對台灣大舉發動兩棲入侵。

據保守估計，中國入侵台灣會需要50萬到100萬兵力，以及將他們送到台灣的輸送船，包括海軍船艦，以及中國法律規定必須被徵用的民間船隻。

屆時台灣海峽空域某種程度上來說會被封鎖，中國會從陸、海、空展開大規模空中和飛彈攻擊。

中國巡弋飛彈和彈道飛彈也會鎖定台灣防空設施、後勤樞紐、機場和政府建物，以期破壞台灣維持和協調支援的能力。同時，中方無人機也將時時刻刻部署，填補空軍飛機加油，或重心放在別處時的空檔。

網路上也會打起沒有煙硝的戰爭，雙方都會發動大規模網攻，互相癱瘓政府網站、銀行，甚至軍事指揮系統。

一旦解放軍領導階層對台灣防禦已充分被削弱感到滿意，就會認真展開入侵。

分析指出，如果台灣無法抵禦第一波攻勢，國軍將逐步撤退至山區和城市，把共軍捲入一場暴力血腥的長期對抗，只盼美國干預能讓戰爭劃下句點，或讓情勢轉而對台灣有利。

分析稱，不論結果如何，中國入侵台灣都會是難以想像的暴力，規模也會超越迄今任何一場兩棲突擊。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1110806