韓外長8日抵中國訪問 會否談朝核台灣問題惹關注

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（中央社台北8日電）南韓外交部長朴振今天下午將前往中國青島，展開就任以來首次中國訪問。美國眾議院院長裴洛西此前訪台，朴振曾表示支持一個中國政策，韓媒報導，韓中會否談及朝核及台灣等問題惹關注。

朴振5日在柬埔寨金邊出席東亞峰會外長會議時表示，不容許以武力片面改變台海現狀。

他同時強調，南韓堅持「一個中國」原則，台海的和平穩定對南韓乃至整個地區的安全和繁榮至關重要，一旦其地緣政治矛盾加劇，可能會引發供應鏈大亂等巨大的政治、經濟動盪。

韓聯社今天報導，朴振9日將在青島與中國國務委員兼外交部長王毅舉行會談。

報導指出，24日是韓中建交30週年，兩國外長將就雙邊關係的發展方向、韓半島問題、地區和國際問題等進行深入探討。雙方是否會談及供應鏈合作、朝核、薩德反導系統、涉台問題等敏感話題，引發廣泛關注。

雙方是否會談及裴洛西訪台引發地區軍事緊張局勢加劇也受到關注。韓方曾在東亞高峰會外長會議和東亞合作系列外長會議上表示，台灣海峽不斷加深的地緣政治衝突恐導致地區內政治和經濟動蕩，對韓半島的和平穩定也將產生負面影響。

報導指出，在半導體供應鏈重組問題上，南韓一直討論是否要加入美國主導的晶片四方聯盟（Chip 4），目前已確定將參加預備措施的方針。

報導指出，據悉，朴振還將就朝核問題尋求與中國進行戰略溝通。有分析認為，北韓或以本月底韓美聯合軍演為由進行第7次核子試驗，南韓可能會要求中國聯手穩控半島局勢。

報導又指出，在薩德反導系統問題上，中國是否會提及「三不」政策也引發關注。韓方曾強調「相互尊重彼此安全主權」，不排除韓中在此問題上出現分歧的可能性。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110808