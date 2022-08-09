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分析：中共20大報告黨內諮詢工作已展開

2022/8/9 14:15
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（中央社記者張謙香港9日電）據分析，中共20大報告的黨內諮詢工作已經展開，預期稍後將會展開黨外諮詢。

明報今天刊登文章分析，20大報告的起草組由誰領銜尚未披露，但從兩週前的省部級主要領導幹部研討班開班式的電視報導畫面看，多名疑是起草組成員的人已經曝光。

據指出，7月26日，中共總書記習近平在北京這個研討班的開班式上發表了「重要講話」，為20大報告的主題定調。

從央視新聞聯播報導畫面可見，出席開班式的高官分幾類，一是副國級及以上的高官；二是研討班學員；三是列席的有關部門負責人。

文章指出，研討班的學員胸前掛有紅色胸牌的，他們多為黨政軍部門、地方的正省部級官員，在25名政治局委員中，有北京書記蔡奇、上海書記李強等。

另一些出席者胸前掛藍色的工作證，應是20大報告的起草組成員，他們多是剛退休不久的正部級官員，包括前民政部部長李紀恒、前人力資源和社會保障部部長張紀南、前社科院院長謝伏瞻等。

文章表示，根據過往時程，於2002年11月8日開幕的中共16大，報告草稿是於當年8月26日下發黨內大範圍諮詢意見；2007年10月15日開幕的17大，報告草稿是當年7月11日開始在黨內諮詢意見，並於7月27日召開黨外人士座談會，諮詢意見。

2012年11月8日開幕的18大，是在當年8月11日將報告草稿發至黨內詻詢意見的，並於9月3日召開座談會，諮詢黨外人士意見。

2017年10月18日開幕的中共19大，報告草稿則於當年8月5日起在黨內展開諮詢，8月30日召集黨外人士座談。

文章分析，以此推算，如果今年20大在10月下旬召開，則報告的黨內大範圍諮詢應於上月底至本月初已經開始，待高層從北戴河休假回到北京後，就該召開黨外人士座談會了。

中共20大全稱為中國共產黨第20次全國代表大會，預定於今年下半年召開，但中共方面尚未公布具體時間。

中共全國代表大會每5年舉行一次，其工作包括發表黨報告，以及選出新一屆中央委員會委員；每逢大會舉行，外界最關注的是中共高層的人事變動，包括總書記及政治局常委的更替。（編輯：李雅雯）1110809

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