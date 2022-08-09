九二共識30週年 高孔廉：兩岸難再回一中各表

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（中央社記者沈朋達台北9日電）今年是兩岸香港會談30週年，海基會前副董事長高孔廉今天說，目前兩岸所說的「九二共識」已非原汁原味。此次中共軍演後，兩岸關係已回不去，也難再回「一中各表」的內涵。

國立政治大學國際關係研究中心今天舉辦「兩岸會談的重現與省思：九二共識30週年」座談會，曾任海峽交流基金會副董兼秘書長的高孔廉在會中作上述表示。

高孔廉說，2016年總統蔡英文執政後，兩岸對「九二共識」的詮釋出現變化。由於民進黨政府不承認「九二共識」的存在，因此陸方將「九二共識」的內涵緊縮為「體現一個中國原則的九二共識」。

中國國家主席習近平2019年1月在「告台灣同胞書」40週年演說時，又重新定義「九二共識」為「兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。高孔廉說，這是將台灣當年表述的原文「截頭去尾」，已不是原汁原味的「九二共識」。

另一方面，他指政府對習近平講話的回應，是跳躍式地將「九二共識」等同於「一國兩制」，汙名化「九二共識」製造「亡國感」。

高孔廉認為，目前兩岸政府的態度形同「火車對撞」，呼籲應重回原汁原味的「九二共識」才能解決僵局。

不過他也提到，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，共軍在台灣周邊大規模演訓恐怕成常態，兩岸關係已回不去，也很難再回到「一個中國各自表述」的內涵，未來陸方會將更加強調「一個中國」。

曾在前總統陳水扁任內擔任海基會董事長的洪奇昌則說，「九二共識」是在特定時空背景下的諒解和妥協，但如今美中關係戰略格局等宏觀背景已經不同。

他認為，「九二共識」已很難回去，但兩岸可借鑑當年會談，在擱置High politics（高階政治）下，以穩定台海、控管風險為目標，找到可操作的議題，重建對話累積善意和互信。

洪奇昌說：「面對這樣的戰略危機，我們沒有悲觀的權利」。

政大國關中心主任寇健文表示，習近平的終極目標是「中華民族偉大復興」，「九二共識」對他而言只是過渡。且在兩岸實力對比變化下，陸方的政策偏好已從「反獨高於促統」轉變為「反獨和促統同等重要」，「九二共識」的功能也就不同了。

對於台灣，寇健文認為，除了和陸方互信溝通，更重要的是提升自我實力，讓兩岸差距不持續擴大，這才是台灣真正的挑戰。

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1992年10月底，海基會與中國大陸海協會在香港進行工作性商談。當年雙方各自提出多種有關表述「一個中國原則」的方案，但對彼此方案互有看法，未簽協議。

同年11月，海協會致函海基會，信中表明「海峽兩岸均堅持一個中國的原則」，並將海基會相關「口頭表述」的方式作為附件，被認為達成共識；這段過程2000年被時任陸委會主委的蘇起稱為「九二共識」。（編輯：邱國強）1110809