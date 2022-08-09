吳釗燮譴責對岸軍演 中國外交部國台辦先後回應

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（中央社台北9日電）針對外交部長吳釗燮今天指控中國利用裴洛西訪台舉行軍演係藉機挑釁改變現狀，中國大陸外交部及國台辦先後回應，聲稱中方舉動「完全正當合理合法」，民進黨散布「兩國論」才是改變現狀。

中國大陸外交部下午舉行例行記者會。環球網報導，汪文斌在回答外媒提問時作上述表態；隨後，國台辦以發言人馬曉光答記者問名義，以書面作類似表態。

汪文斌聲稱，中方針對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的反制措施「完全是正當合理合法的，既是對挑釁者的警示，也是對台獨勢力的懲戒」。

他宣稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」，這才是「台海真正的事實和現狀」。

汪文斌又說，無論「民進黨當局」和「台獨勢力」打「美國牌或是什麼別的牌」，都挽救不了台獨勢力失敗的命運。其「挑釁和謊言行徑如同蚍蜉撼樹，只會加速其自取滅亡」。

馬曉光則代表國台辦聲稱，吳釗燮是「台獨頑固分子」，有關言論「顛倒黑白、混淆視聽，再次暴露出其頑固謀獨本性」。而儘管海峽兩岸尚未完全統一，但「大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，中國主權和領土從未分割，這是兩岸關係的法理與現實」。

他宣稱，民進黨上台以來拒不承認體現「一個中國」原則的「九二共識」，公然散布「中華民國台灣」、「兩岸互不隸屬」等「兩國論謬論」，「這不是企圖改變現狀是什麼」？

馬曉光又說，裴洛西「竄台鬧劇」充分說明，「民進黨當局」是「不折不扣的挑釁者」，「勾連外部勢力公然挑釁國家主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，這不是挑釁是什麼」？

他聲稱，陸方「正告民進黨當局，如果再挾洋自重、謀獨挑釁的邪路上不收斂，必將遭致更加嚴厲的打擊」。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1110809