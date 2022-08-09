吳釗燮：台海中線是維持現狀象徵 須捍衛其權威性

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外交部9日指出，中國無視國際社會的譴責和關切，以及要求立即停止軍演的呼籲，進一步宣布將在中國外海長期軍演，外交部再次予以最嚴厲的譴責。外交部長吳釗燮（圖）上午親上火線，召開「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會做出說明。中央社記者張皓安攝 111年8月9日

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（中央社記者游凱翔台北9日電）中共連日在台灣周邊軍演，外交部長吳釗燮今天召開國際記者會指出，「台海中線就是維持台海現狀的象徵」，必須捍衛台海現狀及台海中線的權威。中國意圖將東海、台海及南海連成一線，使其成中國內海，其野心絕不止於台灣。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，共軍即在台灣周邊海域展開軍演，射擊11枚東風系列彈道飛彈，更透過機艦侵擾台灣周邊海域及多次逾越台海中線。

吳釗燮上午在外交部召開「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會，分別以英文、中文說明立場。彭博社、日本產經新聞、朝日新聞等近20家外媒出席；台灣媒體則有約50家。

吳釗燮答覆媒體有關共軍不斷侵擾台海中線的問題時指出，「我們國家對於台海中線的看法，就是要維持現狀，而台海中線就是維持台海現狀的象徵」。台海中線現在因為中國軍演遭到侵害，將影響區域和平與穩定，尤其是台灣的安全。

吳釗燮強調，要爭取更多國家支持，努力共同捍衛台海現狀及維持台海中線的權威性。（編輯：郭無患）1110809