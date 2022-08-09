王毅會韓外長提5個應當 含維護產供鏈穩定暢通

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（中央社台北9日電）中國國務委員兼外長王毅今天在青島與韓國外長朴振舉行會談。王毅說，中韓關係要有5個「應當」，其中包括應當堅持獨立自主「不受外界干擾」；應當堅持開放共贏「維護產供鏈穩定暢通」。

朴振則向王毅表示，韓方願在韓中戰略合作夥伴關係的基礎上「相互尊重、平等互利、增進互信」，開展開放包容合作。

由美國發起的美台日韓「晶片四方聯盟」（Chip 4），被中國視為產業重大威脅，其中韓國的態度被視為關鍵。王毅強調中韓應「維護產供鏈穩定暢通」，被認為是針對這項圍堵措施而來。

根據中國外交部官網今晚公布內容，王毅向朴振說，今年恰逢中韓建交30周年，中韓關係歷經風雨洗禮，理應「更加成熟、更加自主、更加穩定」。歷史和實踐證明，中韓「始終是安全與共的鄰居，始終是相互需要的伙伴」。

王毅說，面向下一個30年，雙方要總結有益經驗，把握好兩國關係發展穩定大局。應當堅持獨立自主，不受外界干擾；應當堅持睦鄰友好，照顧彼此重大關切；應當堅持開放共贏，維護產供鏈穩定暢通；應當堅持平等尊重，互不干涉內政應當堅持多邊主義，遵守聯合國憲章宗旨原則。

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他又說，上述5個「應當」是兩國人民意願的最大公約數，也是時代潮流的必然要求。中方願與韓方一道堅持雙方確定的「戰略合作夥伴關係」定位，推動中韓關係健康穩定向前發展。

根據這項公布內容，朴振向王毅表示，面對全球動盪加劇、世界進入大轉型時期，韓方願以兩國建交30周年為契機，在韓中戰略合作伙伴關係的基礎上「相互尊重、平等互利、增進互信」，開展開放包容合作，使兩國關係更加成熟健康。（編輯：邱國強/張淑伶）1110809